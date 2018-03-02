‘Cinsel çeşitlilik’ anaokulu için erken değil mi?

GENİŞ kapsamlı içeriğinde örnek olaylara, cinsel kimlik çeşitliliğinin teşvik edilme yöntemlerine yer verilen broşürde, eğitimcilere, çoğulculuk adına farklı eğilimlerde olan çocuklara pozitif bakış açısıyla yaklaşmaları, çocukları ve aileleri bu anlamda teşvik etmeleri telkin ediliyor.

‘Çok seslilik ve cinsel bariyerleri ortadan kaldırmaya’ yönelik hazırlanan broşürde, ‘erkek mi yoksa kız mı olduklarını biz onlara söyleyemeyiz’ gibi başlıklarla ‘Anaokullarında seksüel kimlik çokluğunu destekleme yolları’ gibi konular yer alıyor.

‘Murat prensesçilik oynuyor, Alex’in iki annesi var ve Sophie’nin ismi artık Ben’ tanıtım başlığıyla yayınlanan Berlin Eyaleti Anaokulu Cinsel Farklılık ve Farkındalığı Destekleme Broşürü, eyalet çapında tartışmalara neden oldu.

CDU VE AfD’DEN TEPKİ

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) eyalet teşkilatlarından yapılan açıklamalarda geleneksel aile yapısının önemine işaret edildi. Söz konusu broşürün vatandaşların vergileriyle basıldığı ancak sadece Sol-Yeşiller partilerinin toplumsal ideallerini yansıttığı belirtilen açıklamalarda, bu konuyla ilgili vatandaşların ve ebeveynlerin fikirlerinin ve değerlerinin göz ardı edildiği vurgulandı.

Açıklamalarda broşürde özellikle Müslüman bir erkek çocuğunun eşcinsel eğilimlerine atıf yapılmasının bu konuda hassas olan Müslümanlardan tepki toplayacağı ifade edilerek broşürün basım ve dağıtımının durdurulması istendi.

Broşüre tepki gösteren CDU Berlin Teşkilatı Başkanı Florian Graf, “Cinsel kimlik soruları Berlin anaokullarının konusu değildir, anaokullarına devam eden çocuklar, sadece çocuk olma hakkı verilerek erken yaşlarda cinsel kimlik tartışmalarının enstrümanı haline getirilmemeli” dedi.