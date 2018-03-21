Cinping: ‘Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir’
YASADA yapılan değişiklikle süresiz olarak görevde kalmasının önü açılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin bundan sonra izleyeceği siyasete dair açıklamalar yaptı.
Ulusal Halk Kongresi’nde konuşan Cinping, Tayvan ve Hong Kong’daki bölücü hareketlere atfen bunların ‘başarısızlığa mahkûm olduğunu’ söyledi.
Başkan Şi Cinping’in bu sözleri, ABD Başkanı Trump’ın Washington’ın şimdiye kadar benimsediği ‘tek Çin’ politikasından vazgeçerek Tayvan’la diplomatik ilişkiler kurmaya yönelik hamlelerine tepki olarak yorumlandı.
Cinping, “Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir” derken, tarihin de bunu kanıtladığını söyledi.
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