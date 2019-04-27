Çinliler tabii ki bunu da yaptı
Batı dünyasında geliştirilen hemen her türlü teknolojiyi kısa süre içinde ‘kopyalayan’ Çinliler, ABD’li Elon Musk’ın SpaceX firmasının geliştirdiği ‘tekrar kullanılabilen uzay roketi’ teknolojisinde de geri kalmadılar.
Çinli LinkSpace firması, uzaya çıkıp Dünya’ya geri dönebilen ve böylece tekrar tekrar kullanılabilen RLV-T5 adı verilen roketini denedi. Çinli ‘uzay’ roketi, fırlatıldıktan sonra Shandong bölgesinin Longkou şehri yakınlarındaki iniş alanına başarıyla ve tek parça halinde döndü.
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