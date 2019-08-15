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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
15.08.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere "Hong Kong" tepkisi

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Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere "Hong Kong" tepkisi

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, bazı İngiliz siyasetçilerin Hong Kong'u hala Britanya İmparatorluğu'nun parçası gibi gördüğünü belirterek, "İngiltere ile Çin arasındaki iyi ilişkiler bu ülkenin Çin'in iç işlerine karışmaması temeline dayanmalıdır." dedi.

Londra'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Liu, bazı İngiliz siyasetçilerin, Hong Kong'un hala Britanya İmparatorluğu'nun parçası olduğunu düşündüğünü söyledi.     

Liu, Hong Kong'un İngiltere'nin değil Çin'in parçası olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:     

"İngiltere ile Çin arasındaki iyi ilişkiler, bu ülkenin Çin'in iç işlerine karışmaması temeline dayanmalıdır. Yabancı güçler, Hong Kong'un işlerine karışmaya son vermelidir. Şiddet suçlarına ortak olmaya son vermeliler. Durumu yanlış değerlendirmemeli ve yanlış yolu izlememeliler aksi takdirde kaldırdıkları taşı kendi ayaklarına düşürürler."     

Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere Hong Kong tepkisi

"BATI MEDYASI HABERLERDE DENGELİ OLMUYOR"     

Hong Kong'daki olayların yabancı güçlerin müdahalesiyle tırmandığını savunan Liu, "Hiçbir yabancı ülke, Hong Kong'un iç işlerine karışmamalıdır. Durum kontrol edilemez bir hal alırsa merkezi hükümet buna seyirci kalmayacaktır. Kargaşayı temel kanun çerçevesinde hızla bastıracak yeterli çözümümüz ve yeterli gücümüz var." diye konuştu.     

Liu, Batı medyasını da eleştirerek, basın kuruluşlarının Hong Kong'daki olaylarla ilgili haberlerde "dengeli" olmadığını ve "doğru ile yanlışı karıştırdığını" söyledi.     

HONG KONG PROTESTOLARLA GÜNDEMDE     

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.      

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.     

Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere Hong Kong tepkisi

Hong Kong'daki gösterilerde eylemciler son olarak bu hafta Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nı iki gün işgal etmiş, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.     

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.     

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