Çinli dev şirket Güney Pars sahasından çekildi
Çin’e ait petrol şirketi (CNPC) dünyanın en büyük doğalgaz sahası olarak bilinen Güney Pars’tan çekildi.
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Güney Pars sahasının 11. etabının geliştirilmesi projesinde yüzde 30’luk hisseye sahip Çinli CNPC şirketinin çekildiğini aktardı. Güney Pars sahası ile ilgili gelişmeyi paylaşan Zengene, projeyi İranlı Petropars’ın tek başına tamamlayacağını bildirdi. Zengene, söz konusu etabın geliştirilmesi için yabancı sermayeyi çekmeyi ve İranlı şirketlerin de bunların yanında uzmanlaşmasını istediklerini kaydetti.
YENİ NÜKLEER ADIM
Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili yeni adımların yolda olduğunu söyledi. Kemalvendi, Tahran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini belirtti. Karşı tarafın vaatlerini yerine getirmemesi durumunda yeni adımların yolda olduğuna dikkati çeken Kemalvendi, söz konusu ülkelerin taahhütlerine uyması durumunda İran’ın attığı adımlardan geri dönebileceğini yineledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ilk olarak 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını söylemişti.
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