Çinli değil Finli

ÇİN’in, ocak ayında Finlandiya’ya yüzüncü bağımsızlık yıldönümü hediyesi olarak verdiği 2 panda 4 yaşındaki erkek Hua Bao ve 3 yaşındaki dişi Jin Baobao günlerini bol bol yemek yiyerek geçiriyor. İki panda 15 yıl boyunca Ahtari Doğal Yaşam Parkı’nda kalacak.
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