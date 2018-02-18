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    Çinli değil Finli

    DIŞ HABERLER
    18.02.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

    ÇİN’in, ocak ayında Finlandiya’ya yüzüncü bağımsızlık yıldönümü hediyesi olarak verdiği 2 panda 4 yaşındaki erkek Hua Bao ve 3 yaşındaki dişi Jin Baobao günlerini bol bol yemek yiyerek geçiriyor. İki panda 15 yıl boyunca Ahtari Doğal Yaşam Parkı’nda kalacak.

    Parkın, pandaların Çin’in dağlarındaki doğal yaşam ortamına yakın şartlar sunduğu ifade ediliyor. Karın keyfini çıkaran pandalar pek mutlu görünüyor... 

    Çinli değil Finli

    Etiketler: gazetehaberleri , pandfa , çin
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