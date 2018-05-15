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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
15.05.2018 - 07:53, Son Güncelleme:

Çinli aile tarafından alınan ‘evcil köpeğin’, ayı olduğu ortaya çıktı

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Çinli aile tarafından alınan ‘evcil köpeğin’, ayı olduğu ortaya çıktı

Çin’de ayı yavrusunu köpek sanarak sahiplenen aile, gerçeği iki yıl sonra anladı.

İki sence önce Tibet Mastifi cinsi köpek yavrusu aldığını düşünen aile, hayvanın iki ayak üzerinde yürümeye başlamasıyla şüpheye düştü. Independent'ın haberine göre ayının sahibi olan Su Yun, Çin medyasına yaptığı açıklamada her gün iki kova erişte ve bir kutu meyve ile beslenen hayvanın, bir köpeğe göre ne kadar çok yediğine sürekli şaşırdığını söyledi. Ancak aile hatalarını hayvanın iki ayak üzerinde yürümeye başlamasıyla birlikte anladı.

Çin'in Yunnan Eyaleti Kumming Şehri yakınlarında yaşayan Yun, hayvanın büyümeye başlamasıyla daha çok ayı gibi görünmeye başladığı ve ayılardan korktuğunu söyledi.
Ailenin talebi üzerine hayvan, Yunnan Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'nde koruma altına alındı. Yetkililer tarafından çekilen görüntülere göre bir metre boyundaki hayvanın ayakta durduğu görülüyor.

Ayının türü, nesli tükenmekte olan ‘Asiatik Kara Ayı'sı olarak tanımlandı.

Aile, hayvanı 2016 yılında Tiber Mastif'ine benzediğinden dolayı aldığını söylüyor.

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