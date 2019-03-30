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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.03.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Çin’in yardımları Venezuela’ya ulaştı

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Çin’in yardımları Venezuela’ya ulaştı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro 65 tonluk tıbbi yardımın ülkesine ulaşmasının ardından Çin Devlet Başkanı Cinping'e teşekkür etti.

Çin’in 65 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan uçağı Venezuela’ya ulaştı.

Muhaliflerin "insani kriz" iddiaları arasında büyük bir siyasi buhrandan geçen Venezuela, Rusya’nın gönderdiği yardımların ardından Çin’in yolladığı ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarına da kavuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin tarafından yollanan 65 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan Boeing 747 tipi uçağın ülkeye ulaştığını duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping teşekkür eden ve mevkidaşıyla Çin gezisinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, "Venezuela emperyalist kuşatmayı kırıyor ve zaferle ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela’nın müttefiklerinden Rusya da ülkeye bu hafta iki parti insani ve tıbbi yardım göndermişti. Rusya’nın ilk yolladığı 35 tonluk ilaç yardımı 100 Rus askeri ile birlikte gelmiş, bu durum ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Venezuela’da bugün Maduro destekçileri de yürüyecek
Venezuela’da bugün Maduro destekçileri de yürüyecek

Venezuela’da ABD destekli muhalifler ve hükümet arasındaki siyasi buhranda "insani kriz ve yardım" tartışmaları en önemli başlığı oluşturuyor.

Ülkede bir insani kriz olduğunu öne süren muhalifler ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı insani yardımları 23 Şubat’ta Venezuela’ya sokma girişiminde bulunmuş, iki ülke arasındaki sınır kapılarında muhalifler ve Venezuela güvenlik güçleri arasında uzun süren çatışmalar yaşanmıştı.

Muhaliflerin yüklediği 14 tırlık konvoydan hiçbir araç Venezuela’ya girmeyi başaramazken 2 tır köprü üzerinde yakılmış, uluslararası basında araçların muhalifler tarafından yakıldığına dair değerlendirmeler yer almıştı.

Ülkede insani kriz yaşandığı iddialarını reddeden Venezuela hükümeti ise resmi kanallardan yapılacak yardımlara açık olduğunu vurguluyor. Hükümet ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme almak için yaptığı ödemelere ABD tarafından el konulduğunu bildiriyor.

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