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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AP
15.11.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

'Çin'in sattığı İHA'lar herkesi öldürecek'

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'Çin'in sattığı İHA'lar herkesi öldürecek'

Çin'in Orta Doğu'ya sattığı "tamamen otonom" olan insansız hava araçlarının 'kimin yaşadığı ve öldüğü konusunda karar verebilmesiyle' korkunç sonuçlar doğurmasından korkuluyor. 

Ortalığı, Çin'in çok gelişmiş “tamamen otonom” askeri İHA'sının Orta Doğu'da bir kan gölüne yol açabileceği korkusu sardı. 

Asya'nın süper gücünün, bölgeye yapay zekayla geliştirilmiş İHA'ya benzeyen silahlı helikopterlerini satmasının potansiyel felaketlere yol açabileceği bildiriliyor.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Profesör Toby Walsh açıklamasında, “Kendinizi savunmak imkansız olacak. Saldırı başladığında, savaş alanındaki her insan ölmüş olacak.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka konulu bir konferansta konuşan, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin'in kimin yaşadığı ya da öldüğüne karar vermeye programlı bir İHA'yı sattığını belirtmişti.

Esper, Çinli silah üreticilerinin tam özerklik kabiliyeti ile tanıtılan İHA'larının hedefleri öldürücü bir şekilde vurduğunu da belirtmişti.

'PAZARLIK EDİYORLAR'

Avustralya medyasından aktarılan bilgilere göre, Çinli bir savunma sanayi şirketinin Blowfish A3 isimli insansız hava aracını satmak için Pakistan ve Suudi Arabistan'la pazarlık halinde olduğu bildirildi.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü analisti Dr. Malcolm Davis, Çin'deki satışlarla ilgili hiçbir tartışma olmamasının garip olmadığını ve bunun bir sürpriz olmadığını söyleyerek “Bu onlara gelecekteki bir savaşta avantaj sağlayabilir.” dedi.

Öte yandan ABD ordusunun, yapay zeka kullanımı için bir etik kod planladığı da dünya basınına yansıyan haberler arasında...

 

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