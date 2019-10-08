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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.10.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Çin'in öfkesi dinmedi... Bir hamle daha!

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Çin'in öfkesi dinmedi... Bir hamle daha!

Çin'de devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı aldı.

BBC'nin haberine göre, Çin'de NBA maçlarının yayın hakları elinde bulunan CCTV, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Morey'in paylaşımının yarattığı rahatsızlık nedeniyle Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets takımlarının Şangay ve Şıncın şehrinde oynayacakları 2 hazırlık maçının televizyon yayınını iptal ettiğini duyurdu.

Ulusal egemenlik ve sosyal istikrarı ilgilendiren konuların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, kanalın NBA ile olan tüm ilişkilerini yeniden gözden geçireceği ifade edildi.

Bu arada, Brooklyn Nets takımının oyuncularının Şangay'daki bir lisede katılacağı etkinlik, başlama saatinden 2 saat önce iptal edildi. Organizasyonun iptali için herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ NBA'YE SIÇRADI

Houston Rockets Genel Müdürü Daryl Morey'in Hong Kong'daki gösterilere destek veren "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek." ifadelerini içeren Twitter paylaşımı, Çin'de tepkilere neden olmuştu.

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile bağlarını askıya almış, bazı televizyon kanalları, Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurmuş, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekmişti.

Tepkiler üzerine Houstan Rockets Genel Menajeri Morey söz konusu paylaşımını silerken, NBA yönetimi de Morey paylaşımından üzüntü duyduklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley ise NBA'yi çıkarları için Çin'e "boyun eğmekle" suçlamış, NBA'ye Çin'deki sezon öncesi maçlarını iptal etmesi çağrısında bulunmuştu.

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