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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
20.08.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu

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Çin’in ilk klonlanmış kedisi “Garlic” Pekin’de dünyaya gözlerini açtı.

China Science and Technology Daily’de yer alan habere göre, söz konusu klonlama işlemini gerçekleştiren biyoteknoloji şirketi Sinogene CEO’su Wang Jidong gelişmeyle ilgili “Garlic isimli yavru kedi, 21 Temmuz’da şirketimizin laboratuvarında doğdu. Sağlığı yerinde olan Garlic’in doğumu tarafsız bir doğrulama kuruluşu tarafından onaylandı” dedi.

Garlic’in klonlanma çalışmalarının geçen yılın Ağustos ayında başladığı belirtilen haberde, Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü araştırmacısı Chen Dayuan, şirketin geliştirdiği teknolojinin yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu söyledi.

Çin Tarım Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Shi Zhensheng de, kedilerin başarılı bir şekilde klonlanmasının nadir olduğunu belirterek, kedilerin klonlamalarını zorlaştıran farklı üreme özelliklerine sahip olduğunu vurguladı.

 

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