Çin'i kum fırtınası vurdu
Çin'in Gansu bölgesinde yaşanan kum fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Çin'in Gansu bölgesinde kum fırtınası meydana geldi. Yaklaşık 100 metre yüksekliğe kadar erişen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Kum fırtınası sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Saniyede 17 metre hızla ilerleyen kum fırtınasının yılın bu zamanında oldukça nadir görüldüğü aktarıldı.
Uzmanlar, bir başka kum fırtınasının başkent Pekin'de etkili olabileceği uyarısında bulundu.
SİS UYARISI YAPILDI
Çin'in bazı bölgeleri de yoğun sisten etkilendi. Sis sebebiyle uçuşlar iptal edildi ve bazı otoyollar ulaşıma kapatıldı. Ülkenin Shandong bölgesinde ikinci seviyede alarm verildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada yoğun sisin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.
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