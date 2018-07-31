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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.07.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Çin'i karıştıran uygulama! Cenazeler topraktan çıkarılıyor

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Çin'i karıştıran uygulama! Cenazeler topraktan çıkarılıyor

Çin'in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinde 'arazi kıtlığına çare' ve 'toprak kaynaklarını koruma' gerekçesiyle insanların cenazelerini gömmek yerine yakmaya zorlanması, barbarlık boyutlarına ulaştı.

Jiangxi'den eyalet yönetiminin insanların evlerini basıp tabutlara el koyduğuna ve bunları imha ettiğine dair haberler ve görüntüler geldi. Hatta bir keresinde tabutla defnedildi diye bir cenazenin topraktan çıkarıldığı öğrenildi. Sputnik'in haberine göre, halkı öfke içinde bırakan uygulamaya devletin medya organları bile tepki gösterdi. 6 ay önce başlatılan 'sıfır defin' politikasıyla eylül itibarıyla artık tüm cenazelerin krematoryumda yakılması hedefine ulaşmak için işi sıkı tutan Jiangxi yönetimi, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Ganzhou, Jian, Yichun kentlerinin köylerinde evlere zorla girdi.

TABUTLAR İŞ MAKİNALARIYLA PARÇALANDI

Evlerden çıkarılan tabutlar, üst üste yığıldı ve iş makinalarıyla üzerlerinden geçilerek paramparça edildi. Bazı yaşlı köylüler hayatları boyunca biriktirdikleri parayla aldıkları tabutları kurtarmak için içlerine yattı, ama görevililer tarafından karga tulumba dışarı çıkarıldı. Jian'ın ücra bir köyünden 29 yaşında bir erkek, 70'li yaşlardaki büyükanne ve büyükbabasının iki tabutunun gasp edildiğini belirtip ''Bunlar atadan kalma tabutlar, kendi toprağımızda yetişen ağaçlardan marangozlar tarafından özel olarak yapılmıştı ve ninemle dedem tarafından 30 küsür yıldır korunuyordu'' dedi.

TABUT BAŞINA 2000 YUAN TAZMİNAT

Geçen ay Çin haber sitesi Thepaper.cn Gaoan'daki 24 köy ve kasabada 5800'ü aşkın kişi tabutları gönüllü şekilde teslim etmeye ikna edilirken bazı yetkililerin tabut başına 2000 yuan tazminat teklif ettiğini belirtmişti. Köylü ise yoksul insanların yıllarca para biriktirip 5000 yuan ödeyerek tabut aldığını, dolayısıyla 2000 yuan tazminatın yetersiz olduğunu anlattı. 'Defin yasağıyla' birlikte yerel halkın bütün geleneksel cenaze ritüllerinin de yasaklandığını, mezar taşlarının da ortadan kaldırılığını aktardı.

ATALARDAN KALMA BİR GELENEK

Oysa Çin'in taşrasında kişinin kendine özel tabut yaptırıp uzun ömür, bol şans getirmesi umuduyla evine yerleştirmesi bir gelenek. 2014 yılında Pekin Haberleri isimli gazete en az 6 yaşlı köylünün yönetimin tabutlara el koyma planını öğrendiğinde intihar ettiğini duyurmuştu.

Eyalet Valisi'nin deyişiyle Jiangxi'deki 'cenaze reform modelinin' en uç örneği ise Yiyang yerel yönetiminin nisanda 'sadece kremasyon' kuralı ihlal edilerek defnedildiği gerekçesiyle bir cenazeyi topraktan çıkarması oldu.

ÇKP'NİN GAZETESİ UYARDI: HALKI İSYAN ETTİRMEYİN

Bu gidişat karşısında Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü, Jiangxi eyalet yönetimine cenaze reformunu gözden geçirmesi çağrısı yaptı. Gazetede yayımlanan makalede ''Bu kadar sert ve hatta barbarca bir uygulamanın nasıl bir nedeni olabilir? Cenaze reformu işe yarıyorsa bile insanların kalbini kırıyor ve yönetimin güvenilirliğini, itibarını bitiriyor. Yol açtığı garez birikip patlarsa istikrarsızlığı tetikler'' denildi.

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