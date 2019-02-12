Çin’e ozan Heyit tepkisi
Çin’in öldü sanılan Uygur Türk’ü halk ozanı Abdurrehim Heyit’in (57) hayatta olduğuna dair video yayınlaması ve “öldü” gerekçesiyle hafta sonu açıklama yapan Türkiye’yi kınamasına Ankara tepki gösterdi.
Hürriyet’e konuşan bir kaynak, Heyit’in hayatta olmasının Çin’in özellikle Sincan bölgesinde ağır insan hakları ihlalinde bulunduğu gerçeğini ortadan kaldırmayacağını vurgulayarak şunları söyledi: “İyi ki, Dışişleri Sözcüsü bu açıklamayı yapmış. Çin bu açıklama sonrası Heyit’in hayatta olduğunu gösteren bir videoyu yayınlamak zorunda kaldı. Tabii bu videonun ne zaman ve hangi koşullar altında çekildiği de soru işareti. Halk ozanı Heyit’in ve haksız yere cezaevinde tutulanların serbest bırakılmalarını umut ediyoruz.”
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy cumartesi yaptığı açıklamada, “Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz” demişti. Açıklamada, “Heyit’i ve Türk ve Müslüman kimliğine sahip çıkmak uğruna hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz” ifadesi de yer almıştı.
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