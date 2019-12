Çin'den yeni Uygur planı: ABD'li diplomatlara vize kısıtlaması

Çin merkezli yayın kuruluşu Global Times'ın Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, Twitter hesabında yayınladığı mesajda, Pekin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan olumsuz durumları araştıran ve bölgedeki insan hakları ihlalleri konularını gündeme getiren ABD'li yetkililer ve senatörlere vize ve seyahat kısıtlaması planı üzerinde çalıştığını söyledi.

Based on what I know, since US Congress plans to pass Xinjiang-related bill, China is considering to impose visa restrictions on US officials and lawmakers who've had odious performance on Xinjiang issue;it might also ban all US diplomatic passport holders from entering Xinjiang.