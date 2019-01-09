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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.01.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Çin'den Wall Street Journal'ın 1MDB yolsuzluğu haberine yalanlama

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Çin'den Wall Street Journal'ın 1MDB yolsuzluğu haberine yalanlama

Wall Street Journal gazetesinin haberinde yer alan, Çin'in bundan önceki Malezya hükümetine, ülkedeki kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasına nüfuz ederek yargılanan sanıkların serbest kalmasını sağlamayı teklif ettiğine yönelik iddialar Çin tarafından yalanlandı.

Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çin hükümetinin diğer ülkelerle ilişkilerinde asla siyasi bir şart öne sürmediği belirtilerek, "Çin'e yönelik yapılan asılsız suçlamaları kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çin'in dönemin Malezya hükümetine, yolsuzluk soruşturmasına müdahale teklifi karşılığında "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin Malezya ayağını kapsayan 34 milyar dolar değerindeki demir yolu ve doğal gaz boru hattı projelerini kabul ettirmeyi şart koştuğu iddialarına ise Büyükelçilik, şu şekilde cevap verdi:

"İki ülke, eşitlik ve ortak kazanç prensiplerini esas alarak 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesini beraber desteklemiştir ve iş birliğimiz iki ülkenin de ekonomik gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayarak toplumlarımıza somut faydalar getirmiştir."

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere değinilen açıklamada, Başbakan Mahathir Muhammed'in liderliğinde ilişkiler için daha parlak bir gelecek inşası hedeflendiği belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin dünkü haberinde Çinli yetkililerin, 2016'da Malezyalı hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, Çin hükümetinin etkisini kullanarak 1MDB soruşturmasında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'a yakın isimlerin hukuki süreçten kurtulmasını sağlamayı teklif ettiği iddia edilmişti.

Haberde Çinli yetkililerin, 1MDB yolsuzluğu sanıklarını soruşturmadan kurtarma karşılığında Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin Malezya ayağını oluşturan 34 milyar dolar değerindeki demir yolu ve doğal gaz boru hattı projelerini, Çin'in kâr edeceği şekilde onaylama şartı koştuğu öne sürülmüştü.

1MDB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Kamu Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

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