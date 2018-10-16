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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
16.10.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Çin'den Uygur Türkleri hakkında skandal açıklama: 'Hayatlarına renk katıyoruz'

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Çin'den Uygur Türkleri hakkında skandal açıklama: 'Hayatlarına renk katıyoruz'

Çin'de Şincan Özerk Uygur bölgesinin valisi Şohrat Zakir, gözetim kamplarında tutulan bir milyondan fazla Uygur Türkü için küstah ifadeler kullandı ve onlara eğitim vererek "hayatlarına renk kattıklarını" söyledi.

Çin yönetimi, Özerk Uygur bölgesinde 'aşırıcılıkla mücadele etmek ve Uygur Türkleri'ne Komünist Parti'ye sadakat aşılamak' için kurulduğu belirtilen kampların varlığını reddediyordu.

Ancak geçen hafta, "radikal ideolojilerle" mücadele kapsamında "mesleki yeterlilik eğitim merkezleri" oluşturulması için yasalarda değişikliğe gidilerek bu kamplara yasal statü verildi.

Daha önce bu kamplarda kalan bazı Müslümanlar, siyasi propaganda ve işkenceye maruz kaldıklarını söylemişlerdi.

'KAMPLAR YATILI OKUL GİBİ'

Şohrat Zakir, devlet haber ajansı Şinhua'ya mülakatında kampları Müslümanlar'ın "meslek, hukuk ve dil eğitimi aldığı bir tür yatılı okul" olarak tanımladı.

"Şincan, burada yasalar uyarınca ücretsiz eğitim veriyor. Amaç aşırılık ve terörizmi besleyen çevreyi ve toprakları temizlemek, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesini önlemek" diyen Zakir şunları söyledi:

"Kamplardakiler, modern bilimi kabul etmek, Çin Tarihi'ni ve Kültürü'nü anlayabilmek için Mandarin Çincesi dersleri alıyor. Öğrenciler mesleki eğitim kurslarında, konfeksiyon, ayakkabıcılık, elektronik, berberlik ve e-ticaretin yanı sıra Çin Anayasası'nı, yasaları, yerel mevzuatı öğreniyorlar."

Şinjan Valisi ayrıca "burada kalanların ruhsal sağlıklarına büyük önem verdiklerini, yemekhanelerde besin değeri yüksek yemekler hazırlandığını", tüm koğuşlarda radyo, televizyon ve klima olduğunu, öğrencilerin farklı sporlar yapabildiklerini, müzik, spor ve edebiyat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Zakir, "Birçok kursiyer daha önce radikal düşüncelerden etkilendiğini ve daha önce hiç sanat ve kültür etkinliklerine katılmadığını söylüyor. Oysa şimdi hayatın ne kadar renkli olabileceğini görüyorlar" dedi.

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