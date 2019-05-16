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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
16.05.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Çin’den Türkiye ile 'stratejik iş birliğini artırma' vurgusu

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Çin’den Türkiye ile 'stratejik iş birliğini artırma' vurgusu

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Türkiye ve Çin’in yükselen piyasalar ve gelişmekte olan önemli ülkeler olduğunu belirterek, "Mevcut uluslararası şartlarda Türkiye ve Çin’in stratejik koordinasyon, iş birliği ve konsensüsü artırması önemli." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Çin ziyareti çerçevesinde başkent Pekin’de bulunan Congnanhay Devlet Konukevi’nde Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang tarafından kabul edildi.

Görüşmenin basına açık kısmında Vang, iki ülkenin geniş ortak çıkarları paylaştıklarına dikkati çekerek, "Türkiye ve Çin yükselen piyasalar ve gelişmekte olan önemli ülkeler. Mevcut uluslararası şartlarda Türkiye ve Çin’in stratejik koordinasyon, iş birliği ve konsensüsü artırması önemli." ifadelerini kullandı.

Vang ayrıca, Önal’ın Çin ziyaretinin ikili ilişkilerinin siyasi boyutları açısından değerli olduğunu belirtti.

Önal da Çin temaslarının verimli geçtiğini ifade ederek, Bakan Vang’ı ağustos ayında Türkiye’de yapılacak Büyükelçiler Konferansı programına davet etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Önal'a temasları sırasında eşlik etti.

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