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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.12.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Çin'den Sincan'daki eğitim kamplarına ilişkin olay açıklama

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Çin'den Sincan'daki eğitim kamplarına ilişkin olay açıklama

Çin, "eğitim merkezi" adını verdiği tartışmalı kamplarda tutulan kişilerin "kabiliyetsiz olduğunu, Çince bilmediğini ve terörizme meyil gösterdiklerini" savundu.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bazı Müslümanları, "Çince bilmedikleri ve kabiliyetsiz oldukları" gerekçesiyle tartışmalı kamplara aldığını öne sürdü.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya'daki Müslümanların Uygurların durumuna ilişkin gösterdiği tepki ve hükümetin talebi üzerine Çin'in Cakarta Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Elçilikten yapılan açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ''Çince bilmeyen ve kabiliyetsiz'' olan bazı Uygurların, iş bulmakta zorluk çektiği savunularak, bu durumda olanların ''aşırıcılığa ve terörizme meyili olması'' nedeniyle dil ve mesleki becerilerin öğretilmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Açıklamada ayrıca bu kişilerin "radikallik karşıtı eğitim amaçlı" kamplara alındığı iddia edildi.

Çin’in bölgede "aşırıcılık tehdidiyle karşı karşıya olduğu" iddia edilen açıklamada, Çin'in birçok etnik grup ve dinlere sahip bir ülke olduğu, anayasa çerçevesinde de bütün Çin vatandaşlarının inanç özgürlüğüne sahip olduğu savunuldu.

Endonezya’da Uygur meselesine ilişkin artan tepki ve açıklamalar üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir daha önce yaptığı açıklamada, Endonezya’daki Müslümanların Uygurlar konusundaki endişelerinin iletilmesi amacıyla Çin’in Cakarta Büyükelçisi Şiao Çien'in bakanlığa çağrıldığını bildirmişti.

ÇİN'E ULUSLARARASI TEPKİLER

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

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