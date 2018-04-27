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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
27.04.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Çin'den Kore Yarımadası'ndaki barış rüzgârlarına ilk yorum

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Çin'den Kore Yarımadası'ndaki barış rüzgârlarına ilk yorum

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülkenin sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde yaptığı tarihi görüşmeyi takdir ettiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kim ve Moon’un Panmunjom'daki askeri demarkasyon hattında
el sıkışmasını tarihi bir an olarak niteledi.

"Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerini attığı bu tarihi adımı alkışlıyoruz" ifadesine yer veren Hua, iki liderin cesaret ve siyasi kararlarını takdir ettiklerini belirtti.
Moon ve Kim’in bir araya geldiği bu zirveden olumlu sonuçlar alınmasını dileyen Sözcü Hua, Panmunjom'daki tarihi zirvenin Kore Yarımadası'nın uzun dönemli istikrarı için yeni bir dönüm noktası olması temennisinde bulundu.

Hua, tüm sıkıntılara rağmen kardeşliğin ve dostluğun varlığını sürdürdüğünü belirterek, bir gülümseme ile intikam ve şükran borcunun unutulması çağrısında bulundu.

Kore Yarımadası'nda 1950-53’teki savaşın barış anlaşması yerine ateşkes ile sonlanmasından dolayı teknik olarak savaş halinde bulunan iki ülkenin liderleri Kim ve Moon, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bu sabah yaptıkları görüşmede sıcak mesajlar vermişti.

Kim ve Moon'un öğleden sonra devam eden görüşmelerinde de barış kararı çıkarken, yayınlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
İki ülke arasında Kuzey Kore lideri Kim’in yılbaşında yayımladığı ve görüşmelere kapı açan mesajından sonra taraflar arasında yapılan üst düzey görüşmeler, Kim ve Moon’un bugün zirve yapma kararı almasıyla sonuçlanmıştı.

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