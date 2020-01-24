Çin’den İstanbul’a gelen her yolcu termal kamerayla taranacak

Bakanlık, Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemleri alındığını ve haftanın üç günü düzenlenen Wuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını bildirdi. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: “Çin’e ait havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. DSÖ tarafından henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranması kararı almıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup sağlık ekiplerimiz 7/24 kesintisiz çalışmaktadır.”

İSTANBUL’DA HASTA PANİĞİ

Öte yandan dün, İstanbul Mimar Sinan Hastanesi’ne yüksek ateş gerekçesiyle başvuran bir çift hastanede paniğe neden oldu. Çinli olduğu iddia edilen çiftin ‘domuz gribi’ olduğu öne sürüldü.