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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: REU-AFP
15.06.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Çin'den Hong Kong'un kararına destek

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Çin'den Hong Kong'un kararına destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınma kararını desteklediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Baş yöneticisi Carrie Lam'ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirdi.     

Öte yandan Hong Kong'da aktivistlerin pazar günü oldukça büyük bir gösteri düzenlemeyi planladığı belirtildi.     

Sivil İnsan Hakları Cephesi lideri Jimmy Sham, tasarının askıya alınma kararını yeterli görmediklerini dile getirerek, Lam'ın tasarıyı tamamen çekmesi gerektiğini ifade etti.     

Başyönetici Carrie Lam, yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını açıklamıştı.     

Yasal düzenlemeye karşı gerçekleştirilen geniş katılımlı protestolarda 11 gösterici gözaltına alınmıştı. Bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda 79 kişi yaralanmıştı.     

Gösterilerde protestoculara plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı.     

Çinden Hong Kongun kararına destek

İADE YASASI İÇİN ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK     

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.      

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.     

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.    Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.     

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.     

Öte yandan Hong Kong'da yüzlerce hukukçu tasarıya karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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