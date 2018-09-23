Çin’den Hong Kong’a hızlı tren
Hong Kong’u ana kara Çin’e bağlayan yeni hızlı tren hattı açıldı. Çin haber ajansı Şinhua, Guangcou-Şıncın-Hong Kong tren bağlantısının Hong Kong bölümünün dün hizmete girdiğini duyurdu.
Yeni hızlı tren hattı sayesinde Çin’e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile ana karadaki 44 destinasyon arasında doğrudan demiryolu ulaşımı sağlanacak. Guangcou-Şıncın-Hong Kong hattı, Çin’in başkenti Pekin ile Hong Kong arası yolculuk süresini 9 saate indiriyor. Yeni hızlı tren hattı projesinin 11 milyar dolara mâl olduğu ifade ediliyor. Hong Kong’da demokrasi yanlısı çevreler ise yeni demiryolu hattını şüpheyle karşılayarak, bunun Hong Kong’un özerkliğine tehdit olabileceği endişesini taşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle