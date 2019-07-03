Çin’den Hong Kong baskınına tepki
ÇİN’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına tepkilerle başlayan protestolar dinmek bilmiyor. Yasa tasarısının görüşülmesinin askıya alınmasıyla da yatışmayan protestolar, önceki gün Hong Kong yönetiminin İngiltere’den Çin’e devredilişinin 22’nci yıl dönümünde, göstericilerin meclisi basmasıyla bir adım daha ileri gitti. Tasarının iptal edildiğini ve gündeme gelmeyeceğini açıklayan Hong Kong lideri Carrie Lam, meclisi basan ve binada maddi hasara yol açan protestocuları kınadı.
Meclisi basan protestocuların, Çin’e bağlılığı simgeleyen bayrağı indirerek, burada İngiliz mandası döneminde kullanılan bayrakları asması Pekin’in sabrının sınırlarını zorluyor. Çin kabinesinde Hong Kong ve Makao İşleri’nden sorumlu birimden yapılan açıklamada, “Bu durum, ‘tek ülke, iki sistem’ yönetimine tabandan yapılan küstahça bir meydan okumadır. Konuyu şiddetle kınıyoruz” denildi. 1997’de özerk kalmak kaydıyla İngiltere’den Çin’e devredilen Hong Kong, 2047’ye kadar bu şekilde yönetilebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle