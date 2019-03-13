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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
13.03.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Çin'den flaş dolar ve altın hamlesi

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Çin'den flaş dolar ve altın hamlesi

Çin'in küresel ekonomide görülen risklerden kaçınmak için, dolar cinsinden varlıklarını azaltarak altın varlıklarını artırmaya başladı ve Şubat ayında 179 milyon dolar değerinde altın satın aldı.

Çin Devlet Döviz Yönetiminden yapılan açıklamaya göre Çin Merkez Bankası, 179 milyon dolar değerinde altın almasıyla, Ocak ayı sonunda 79 milyar 319 milyon dolar olan Çin’in resmi rezerv altın varlıkları, Şubat ayının sonunda 79 milyar 498 milyon dolara ulaşmış oldu.

Dünya Altın Konseyi’ne göre, küresel talep 2018’de yıllık yüzde 4.0 artışla 4 bin 345.1 tona ulaştı. 2018 yılında, dünya merkez bankalarının resmi rezervlerine yıllık bazda yüzde 74 artışla 651.5 ton altın daha eklendi

İLİŞKİLERDE BELİRSİZLİK

Uzmanlar, Çin ile ABD arasındaki ikili ilişkideki belirsizliklerin, özellikle de devam eden ticaret anlaşmazlığının, Çin’i ABD doları cinsinden rezervlerini düşürmeye ve altın gibi diğer finansal varlıklar cinsinden rezervlerini arttırmaya zorladığını vurguluyorlar.

ABD Hazinesi tarafından açıklanan rakamlara göre, Çin 2018 sonu itibarıyla 1 katrilyon 1 trilyon 235 milyon dolar tutarında hazine bonosuna sahip, bu rakam 2017 yılı sonunda 1 katrilyon 1 trilyon 849 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Wuhan Üniversitesi Finans ve Menkul Kıymetler Enstitüsü Müdürü Dong Dengxin, küresel sistemde hegemonya kurmaya yönelik davranışları nedeniyle ABD’nin kredibilitesinin düştüğünü bunun sonucu olarak da birçok ülkenin ABD doları cinsinden varlıklara olan güveninin azaldığını belirtti. ABD Hazinesinin verileri, Japonya, Hindistan ve Almanya gibi ülkelerin de 2018'de ellerinde tutukları ABD devlet tahvillerini azalttıklarını gösteriyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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