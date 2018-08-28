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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.08.2018 - 19:39, Son Güncelleme:

Çin'den dikkat çeken 'Wakhan Koridoru' hamlesi

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Çin'den dikkat çeken 'Wakhan Koridoru' hamlesi

Çin’in Afganistan’a terörle mücadele amacıyla askeri eğitim kampı inşa etmeye başladığı bildirildi. Kampın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yakınlığına dikkat çeken kaynaklar Çin'in burada hem terörle mücadele yürüteceğini hem de Afgan askeri unsurların eğitimlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

"South China Morning Post” gazetesinin Çin ordusuna yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pekin yönetiminin terörle mücadele çerçevesinde Afganistan’ın Badakshan eyaletinde bulunan Wakhan Koridoru'na terörle mücadele amacıyla bir askeri kamp inşasına başladığı kaydedildi.

Afganistan’da yapımı başlanan kampın Çin’in ilk yurt dışı askeri üssünün bulunduğu Cibuti’den farklı olarak ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yakın olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) burada hem terörle mücadele yürüteceğini hem de Afgan askeri unsurların eğitimlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

BİR TABURDAN FAZLA ASKER GÖNDERİLECEK

Kampın inşasının ne zaman tamamlanacağı ve büyüklüğüne yönelik bilgi verilmeyen haberde, ÇHKO’nun en az bir tabur askeri söz konusu kampa konuşlandırmayı planlandığı belirtildi.

Kampa askerlerin yanı sıra "askeri ekipmanlar ile silahların” konuşlandırılacağı kaydedilirken, ne zaman kullanıma açılacağı belli olmayan kampın "maliyetli" ancak "değerli bir proje" olduğuna vurgu yapıldı.

WAKHAN KORİDORU SİNCAN'A 350 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Wakhan Koridoru, Çin’in batısındaki Sincan'a 350 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve Afganistan'ın doğusundan Çin'in batısına dar bir koridor şeklinde uzanıyor.

Ülke ayrıca, Çin’in 2013 yılında başlattığı Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde inşa edilecek altyapı yatırımlarının bulunduğu Orta Asya ülkeleri arasında yer alıyor.
Çin'in, Afganistan’a son üç yılda yaptığı askeri yardım 70 milyon doları geçti.

Pekin yönetimi, Afganistan’dan önce ilk yurt dışı askeri üssünü Hint Okyanusu’nda "insani yardım ve barış görevleri" yapacak Çin donanmasına ait gemilere askeri lojistik destek sağlama amacıyla geçen yıl Cibuti’ye kurmuştu.

Kaynaklar, Pekin yönetiminin Afrika’daki açtığı söz konusu üsse bir taburdan fazla asker gönderdiğini belirtiyor.

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Medeniyetin uğramadığı yer (Wakhan Koridoru)
Medeniyetin uğramadığı yer! (Wakhan Koridoru)
 

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