Çin’den danslı Uygur açıklaması

UYGUR Türklerinin zorla tutulduğu ve Pekin yönetiminin ‘eğitim kampı’ olarak adlandırdığı kamplardaki insanların büyük bir kısmının serbest bırakıldığı açıklandı. Çin yönetimi, ‘toplama kampı’ olarak nitelendirilen kamplar ile ilgili olarak insan hakları örgütleri ve Türkiye de dahil birçok ülke tarafından eleştirilere hedef oluyordu. Uygurların tahliye olduğuna dair açıklamanın yapıldığı basın toplantısı ise ilginç görüntülere sahne oldu. Kamplar nedeniyle insan hakları ve özgürlükler açısından eleştirilen Pekin, basın toplantısı öncesinde Uygurların geleneksel danslarının sergilendiği bir şov organize etti.

‘EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADILAR’

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Başkanı Şohrat Zakir, yardımcısı Alken Tuniaz ile basının karşısına geçti. Çinli yetkililer, konuya ilişkin sayısal bir veri paylaşmadı ancak kamplardan çıkan kişilerin ‘eğitimlerini tamamladıklarını’ ve iş bulduklarını söylemekle yetindi. Alken Tuniaz, kamplarda eğitmenlik eğitimi alan birçok kişinin evlerine ve ailelerine geri döndüğünü duyurdu. Uzmanlar ve insan hakları örgütleri, Sincan’da yaşayan 1 milyondan fazla Uygur ve diğer Müslüman azınlığın sözkonusu kamplarda tutulduğunu iddia etmişti. Buradaki kişilerin Pekin’in asimilasyon politikalarına maruz kaldığı öne sürülüyor.

ÖNCE İNKÂR ETTİLER

Çin, uzun bir süre varlığını reddettiği kampların ‘mesleki eğitim kampı’ olduğunu duyurmuş, radikal dincilikle mücadele etmek ve istihdamı arttırmak amacıyla kurulduklarını kaydetmişti. Kamptan dönenlerin yaklaşık yüzde 90’ının, geriye döndüklerinde istedikleri ve kendilerine uygun işi bulduklarını söyleyen Zakir ve Tuniaz, kamplarda ‘Çin Hukuku, Mandarin ve dinin gerçek anlamı’ gibi dersler verildiğini söyledi.

‘ZORLA DOMUZ ETİ YEDİRDİLER’



Kampta kalanlar ise yetkililerin açıklamalarının aksi yönde konuşuyor. AFP’ye açıklamalarda bulunan ve yaklaşık 2 ay süreyle bu kamplarda kalan Kazak bir işadamı, insanların kamplara getirilmesinin tek nedeninin, onları dini inançlarından koparmak olduğunu iddia ediyor. Kazak işadamı, kampta kalanlara her sabah zorla vatansever şarkılar söyletildiğini ve İslam’ın yasaklamasına rağmen zorla domuz eti yedirildiğini belirtiyor. Burada kalan kişilerin, Çinlilere ait fabrikalarda zorla çalıştırıldıkları da öne sürülüyor.

ANKARA’DAN SİNCAN’A GÖZLEM HEYETİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in daveti üzerine Sincan’a gözlem heyeti göndereceklerini duyurdu. 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Çavuşoğlu açıklamasında, “Çin Dışişleri Bakanı Wang Yiyle enerji ve yatırımlar başta olmak üzere ikili konuları görüştük. Uygur Türklerinin durumunu ele aldık. Çin’in daveti üzerine Sincan’a bir gözlem heyeti gönderiyoruz” ifadelerine yer verdi.