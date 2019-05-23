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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.05.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye ticaret müzakerelerinde ile ilgili çağrı

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Çin'den ABD'ye ticaret müzakerelerinde ile ilgili çağrı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Çin-ABD ticaret savaşı ve ABD'nin Huawei'e yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret müzakerelerine ilişkin "ABD müzakerelere devam etmek istiyorsa, samimiyetini ortaya koymalı, yanlış eylemleri düzeltmeli. Sadece eşit muamele ve karşılıklı saygı temelinde müzakereler devam edebilir." ifadelerini kullanan Gao, ABD’nin son zamanlarda tek taraflı şekilde durmadan ticari gerginliği tırmandırdığını ve her türlü eylemle Çin-ABD ticaret müzakerelerinin sürekli zarar görmesine yol açtığını savundu.

"ABD ÇİN ŞİRKETLERİNİ BASKI ALTINA ALIYOR"

Gao, Huawei'ye yönelik yaptırımlara ilişkin de ABD’ye gerekli tepkiyi gösterdiklerini vurgulayarak, ABD’nin bu tür "zorbalık yöntemlerine" en iyi cevabın Çinli şirketlerinin gelişme ve büyümesini devam ettirmesi olduğunu dile getirdi.

"ABD devlet gücünü kullanarak, Çin şirketlerini baskı altına alıyor, sadece iki ülkenin ticari şirketlerinin normal ticari iş birliğine ciddi şekilde bozmuyor, ayrıca küresel ticaret zincirinin güvenliğine de tehdit oluşturuyor. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor." diye konuşan Gao, ABD’nin rasyonel bir şekilde hareket etmeyi sürdürmesini ve böyle tehdit yöntemlerini düzeltmesini umduklarını ve mevcut gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Gao, ayrıca, Çin şirketlerinin yasal çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacaklarını dile getirdi.

HUAWEİ OS ADLI KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİ

Öte yandan, Huawei CEO'su Richard Yü (Yü Çıngdong) Google'ın Huawei'in android işletim sistemini engellemesine yönelik, Çinli teknoloji şirketinin OS adlı kendi işletim sistemini geliştirdiğini ve sistemin bu yıl sonuna kadar akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılabileceğini açıkladı.

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin ticaret savaşı, ilk aşamada iki ülkenin birbirinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirirken, söz konusu savaş teknoloji şirketlerine de sıçradı.

Google şirketinden hafta başında yapılan açıklamada, Huawei cihazlarından "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Huawei'in Kurucusu Rın Cıngfey de daha önce Çin basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei'in gücünü hafife aldığını ve Google'ın kararının 5G teknolojisini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

ÇİN VE ABD'NİN SON TARİFE MİSİLLEMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump da 8 Mayıs'ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuş Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ila yüzde 25 seviyesinde ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı.

Vergiler 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

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