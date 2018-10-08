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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.10.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye Tayvan üzerinden temel çıkar uyarısı

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Çin'den ABD'ye Tayvan üzerinden temel çıkar uyarısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "ABD’yi Tayvan ile resmi ve askeri iletişimini kesmeye, Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’ye "Çin'in temel çıkarlarına zarar vermeyi bırakma ve Tayvan ile resmi ilişkileri kesme" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi ziyaret kapsamında Pekin'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Diaoyütai Devlet Konukevi’nde görüştü.

Görüşme öncesi basın mensuplarına yapılan açıklamada Vang, ABD ilişkilerinin kritik bir durumda olduğunu belirterek, Çin'in barışçıl tutumuna devam edeceğini söyledi.

Washington yönetiminin Çin'in kalkınma trendini doğru şekilde anlaması gerektiğini vurgulayan Vang, ABD tarafının Çin'e yönelik "yersiz eleştiride bulunmayı ve Çin'in temel çıkarlarına zarar veren hatalı davranışı" bırakması gerektiğini ifade etti.

ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek konusunda kararlı olduklarını ve aynı zamanda Çin'in egemenlik, güvenlik ve gelişim odaklı çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını kaydeden Vang, Çin ve ABD'nin kavga etmek yerine iş birliği yapması durumunda iki tarafın da kazanabileceğini dile getirdi. Vang, "İş birliği iki taraf için tek doğru seçenek." dedi.

"ABD'Yİ TAYVAN'A SİLAH SATIŞINI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Pekin yönetiminin Çin ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik çatışma ile Tayvan ve Güney Çin Denizi konularındaki tutumunu aktaran Vang, söz konusu sorunların "eşit seviyeli ve samimi müzakere yoluyla çözülmesini istediklerini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, "ABD’yi Tayvan ile resmi ve askeri iletişimini kesmeye, Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Çin'in, Kore Yarımadası konusundaki tutumunun açık, tutarlı ve değişmez olduğunu vurgulayan Vang, "ABD, Kuzey Kore'nin güvenlik ve kalkınma konusundaki makul taleplerine dikkat etmeli ve olumlu cevap vermeli." açıklamasını yaptı.

Vang ayrıca, ABD ile Kuzey Kore'nin doğrudan diyalog kurmasını desteklediklerini ve bu alanda önemli rol oynamaya devam etmek istediklerini dile getirdi.

ABD ÇİN'İN GELİŞİMİNE KARŞI ÇIKMIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki ülke ilişkilerinde birçok alanda bariz farklılıkları olduğunu ancak ABD'nin Çin'in gelişmesine karşı çıkmadığını ve Pekin yönetimini engelleme niyeti taşımadığını bildirdi.

Çin ve ABD'nin dünyanın en büyük iki ekonomisi ve güçlü ülkeleri olarak dünyanın barış ve refahına karşı büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayan Pompeo, iki tarafın karşılıklı iletişimi ve iş birliğini güçlendirmesi, güveni ilerletmesi gerektiğini ifade etti.

"ABD, TEK ÇİN İLKESİNE BAĞLI"

"ABD, tek Çin ilkesine bağlı." diyen Pompeo Çin tarafıyla uluslararası, bölgesel konular ile ikili iş birliği ve iletişimi güçlendirmeyi beklediklerini söyledi.

Pompeo ayrıca Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret konusunda bilgi vererek, Çin'in Kore Yarımadası konusundaki tutumu ve nükleerden arındırılmayı teşvik etmede gösterdiği önemli çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Çin ve ABD arasında ilave gümrük vergileriyle başlayan ticari ve ekonomik gerginlik, Washington yönetiminin Tayvan'a silah satışı ve Güney Çin Denizi'ndeki Pekin yönetiminin hak iddia ettiği adaların yakınlarına savaş gemisi göndermesi nedeniyle sık sık artıyor.

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