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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.05.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

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Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, "Tayvan Dışişleri Bakanı" David Lee ile görüşmesine ilişkin, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz." dedi.

Sözcü Lu, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında birçok defa "'Tek Çin' ilkesinin Çin-ABD ikili ilişkilerinin temeli olduğunu" söylediklerini hatırlattı, ABD hükümetinin herhangi bir bahaneyle Tayvan tarafıyla resmi temaslar kurmasına kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.     

Lu, Bolton’ın hafta sonu "Tayvan Dışişleri Bakanı" Lee ile ABD’de görüşmesine ilişkin, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Lu, ayrıca, herhangi bir şekilde "Bir Çin, Bir Tayvan" şeklinde "iki Çin" oluşturacak teşebbüslere de karşı çıktıklarını belirterek, "ABD’yi bir kez daha 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." diye konuştu.     

ABD’nin Tayvan ile temaslarına son vermesi ve mevcut ilişkileri artırmaması çağrısında bulunan Lu, iki ülkenin ikili ve bölgesel iş birliği alanlarını etkilememesi için Beyaz Saray’ın Tayvan meselesini uygun şekilde ele alması gerektiğini söyledi.     

Tayvan basını, cumartesi günü, "Tayvan Dışişleri Bakanı" David Lee’nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştüğünü duyurmuştu.     

Washington yönetimi, geçen hafta Tayvan Boğazı'na iki savaş gemisi göndermiş, Pekin yönetimi duruma tepki göstermişti.     

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.     

Uluslararası sistemde bağımsız ülke olarak tanınmayan Tayvan'ın çok sayıda ülkede temsilciliği bulunuyor.     

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