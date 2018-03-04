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    Çin'den ABD'ye sert çıkış! 'Sonuçları ağır olur!'

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 17:44 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararına Çin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang, ''Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz'' dedi.

    Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Yesui, ABD ile bir ticaret savaşı istemediklerini, ancak Çin'in çıkarları zarar görürse buna yanıt vereceklerini söyledi.

    Çin Parlamentosu'nun yıllık toplantısında konuşan Zhang, "Çin ABD ile bir ticaret savaşı yaşamak istemiyor ancak elbette Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz" dedi.

    "KİMSENİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİ SONUÇLARI OLUR"

    Daha önce ülkesinin ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Zhang, ticarette karşılıklı müzakerelerden yana olduklarını ifade ederek, "Kararlar yanlış akıl yürütmelere göre alınırsa bu ikili ilişkilere zarar verir ve hiçbir ülkenin görmek istemeyeceği sonuçlar yaratır" diye konuştu.

     

    Etiketler: SON DAKİKA , HABERLER , haber , habeer , habeerler
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