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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.05.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye Huawei konusunda bir tepki daha

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Çin'den ABD'ye Huawei konusunda bir tepki daha

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Bir süredir bazı Amerikalı siyasetçiler sürekli Huawei hakkında söylentiler uyduruyor. Ancak öteden beri ülkelerin istedikleri kanıtları ortaya koyamıyorlar." açıklamasında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Huawei konusunda "söylentiler uydurduğunu" savunarak bu ülkenin "devlet gücüyle diğer ülkelerin şirketlerine baskı kuran ve ikili iş birliğine zarar veren hatalı davranışlarını değiştirmesi" gerektiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei ve ticaret müzakereleri açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Bir süredir bazı Amerikalı siyasetçiler sürekli Huawei hakkında söylentiler uyduruyor. Ancak öteden beri ülkelerin istedikleri kanıtları ortaya koyamıyorlar." diyen Lu, Washington yönetiminin ülke içinde ticaret ve teknoloji savaşını provoke etmesinin pazarda kaos ürettiğini ve Amerikalı siyasetçilerin her türlü taraflı söylentilerle ABD kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını savundu.

"ABD HATALI DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRMELİ”

Trump’ın Huawei meselesinin Çin-ABD ticaret müzakereleri çerçevesinde çözülmesi gerektiği yönündeki sözlerine ilişkin ise Sözcü Lu, "Açıkça konuşmak gerekirse ABD liderinin söylediği bu sözlerin ne anlama geldiğinden emin değilim." dedi.

Lu, "Huawei meselesinde, ABD, devlet gücünü kullanarak diğer ülkelerin şirketlerine baskı uygulayan, adil olmayan çıkarlar peşinde koşan, ülkeler arasındaki iş birliğine zarar veren hatalı davranışlarını değiştirmeli." ifadelerini kullandı.

Çin’in ticaret dahil iki ülke arasındaki ayrılıkları dostluk ve müzakerelerle çözmeyi savunduğunu kaydeden Lu, müzakerelerin karşılıklı eşitlik ve saygı temelinde olması gerektiğini söyledi. Lu, bu şekilde diyalogların "anlamlı ve ümitvar" olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Huawei'in çok tehlikeli olduğunu ve Çin ile bir ticaret anlaşması yapılması durumunda Çinli teknoloji şirketinin bu anlaşmaya dahil edilebileceğini söylemişti.

Pompeo ise Huawei'in Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin hükümetiyle çok derin ilişkilerinin bulunduğunu, Çinli teknoloji şirketinin bilgileri ÇKP ile paylaştığını öne sürmüş ve Huawei'in kendileri için çok büyük risk olduğunu söylemişti.

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin ticaret savaşının ilk aşamasında iki ülke birbirlerinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirdi, söz konusu savaş teknoloji şirketlerine de sıçradı.

Google şirketinden hafta başında yapılan açıklamada, Huawei cihazlarından "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Huawei'in Kurucusu Rın Cıngfey de daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei'in gücünü hafife aldığını ve Google'ın kararının 5G teknolojisini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

Huawei Üst Yöneticisi Richard Yü (Yü Çıngdong) ise OS adlı işletim sistemini geliştirdiklerini, sistemin bu yıl sonuna kadar akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılabileceğini açıklamıştı.

ÇİN VE ABD'NİN SON TARİFE MİSİLLEMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump da 8 Mayıs'ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuş, Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ila yüzde 25 ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı.

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