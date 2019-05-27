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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.05.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Çin'den ABD’ye 'farklılıklar müzakerelerle çözülmeli' mesajı

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Çin'den ABD’ye 'farklılıklar müzakerelerle çözülmeli' mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD’nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına hazır olmadığı açıklamalarına ilişkin, "Başından beri herhangi iki ülke arasındaki farklılıkların dostane istişare ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ziyareti sırasında Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadıkları yönündeki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir ABD’den, iki ülkenin bazen anlaşmaya çok yakın, bazen ise anlaşmaya ulaşmada zorluklar bulunduğu yönünde açıklamalar yapıldığını belirten Sözcü Lu, "Başından beri herhangi iki ülke arasındaki farklılıkların dostane istişareler ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çin-ABD arasında ticaret müzakerelerinin karşılıklı saygı ve fayda temelinde olması gerektiğinde ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Tokyo’da gün içinde yaptığı açıklamalarda, ülkesinin, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadığını ancak iki ülkenin günün birinde bir anlaşma imzalayabileceği ihtimalini açık bıraktığını kaydederek "Anlaşma yapmak istiyorlar. Biz bir anlaşma yapmaya hazır değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, gelecek ay Japonya'da yapılacak G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmeyi umduğunu ifade etmişti.

ÇİN VE ABD'NİN SON TARİFE MİSİLLEMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs'ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e yükselttiğini duyurmuş, Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ila yüzde 25 ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı. Vergiler 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin ticaret savaşı, ilk aşamada iki ülkenin birbirinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirirken, söz konusu savaş teknoloji şirketlerine de sıçramıştı.

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