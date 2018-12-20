Çin'den ABD'ye çok sert Sincan tepkisi... Tehdit etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin'den ABD'ye çok sert Sincan tepkisi... Tehdit etti
GeriDünya Çin'den ABD'ye çok sert Sincan tepkisi... Tehdit etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
20.12.2018 - 18:38, Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye çok sert Sincan tepkisi... Tehdit etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'den ABD'ye çok sert Sincan tepkisi... Tehdit etti

Çin, ABD'de yasalaşan Tibet Özerk Bölgesi’ne serbest giriş yasasının içeriğinin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan tartışmalı kamplarda kişilere zorla kıyafet diktirilmesi ile bunların ABD’deki üniversitelere satılması iddialarının "gerçekleri çarpıtmak" olduğunu savundu. Çin'den Tibet yasası ile ilgili ise ABD'nin katlanması gereken sonuçların ortaya çıkacağı vurgulandı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Sincan bölgesinde 1 milyondan fazla kişinin alıkonulduğu belirtilen “Mesleki Eğitim Merkezi” adı altındaki kamplarda tutulan kadın ve erkeklere zorla kıyafetler diktirildiği sonra da bu kıyafetlerin ABD üniversitelerinde satışa sunulduğu iddialarının "gerçekleri çarpıtan art niyetli saldırı” olduğunu söyledi.

Hua, "Mesleki Eğitim Merkezleri" adı altındaki kampların bölgedeki fakirliği ortadan kaldırmak için kurulduğunu ve mevcut durumda bir kişinin kazancıyla tüm ailenin geçinebildiğini savunarak, zorla çalıştırılma iddialarını yalanladı.

Bu merkezlerdeki kişilerin gönüllü çalıştığını ifade eden Hua, zorla çalışma kamplarının daha önce kaldırıldığını kaydederek, bu konuda çıkan haberlerin gerçeklerin çarpıtılması olduğunu savundu.

Hua, "ABD liderinin bile kendi ülkesinin bir kısım medyasını eleştirmesine şaşmamak gerek." ifadelerini kullandı.

ABD basınında çıkan haberlerde, Çin'in Sincan bölgesindeki kamplarda tutulduğu iddia edilen kişilere zorla spor kıyafetler diktirildiği ve bu kıyafetlerin, ABD'de üniversite kampüslerinde satışa sunuluyor olabileceği ileri sürülmüştü.

"KAMPTAKİ BİR FABRİKADA..."

Kamptaki bir fabrikada kadın, erkek ve gençler için dikilen binlerce polyester tişört ve pantolonun, yıl içinde en az 10 kez 47 yıldır spor malzemeleri satan Badger Sportswear'e gönderildiği ifade edilmişti.

Badger Sportswear Üst Yöneticisi John Anton, merkezdeki fabrikadan Badger Sportswear'e sevkiyatın soruşturulduğunu, bu süre içinde Hotan Taida'ya bağlı şirketten kaynak sağlanmayacağını ve üretimi başka bir yere yönlendireceklerini ifade etmişti.

Haberlerde ayrıca meslek sahibi kişilerin bile bu merkezlerde vasıfsız işler yapmak için eğitildiği, bazılarına yaptıkları iş karşılığında para ödenmediği, bazılarına bölgedeki asgari ücretin biraz üstünde ödeme yapıldığı belirtilmişti. Fabrikalarda çalışan kişilerin sayısının 10 bini geçtiği kaydedilmişti.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılan işçilerin ürettiği malların diğer şirketler üzerinden ABD, Avrupa ve Asya'ya ihraç edilip edilmediği bilinmiyor.

"KATLANMAK ZORUNDA KALIR"

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, ABD'li yetkili, gazeteci ve turistlerin Tibet'e serbestçe girmesi aksi durumda Çinli yetkililerin ABD'ye girişinin yasaklanmasını öngören ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan 2018 Tibet'e Karşılıklı Erişim Yasasının, Çin'in iç işlerine müdahale olduğunu ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Yasa içeriğinin, Çin'in gerçeklerini göz ardı ederek, ön yargıyla eleştirdiğini kaydeden Hua, "Bunu asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.
Söz konusu yasanın "Tibetli ayrılıkçı unsurlara ciddi yanlış sinyaller gönderdiğini" savunan Hua, bu yasanın Çin-ABD ilişkileri ve iş birlikleri için de ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Hua, Tibet'e herhangi bir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini ve ABD'nin yasayı uygulaması halinde iki ülke ilişkilerine ciddi zarar vereceğini vurgulayarak, Çin'in de kendi çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacağının altını çizdi.

"ABD'yi Tibet'in yüksek hassasiyete sahip bir konu olduğunun farkına varmaya ve Tibet'i kullanarak Çin’in iç işlerine karışmayı bırakmaya ve ilgili yasayı uygulamamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Hua, aksi takdirde ABD'nin katlanması gereken sonuçların ortaya çıkacağını dile getirdi.

ABD'li yetkililerin, gazetecilerin ve turistlerin herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan Tibet'e girmesi aksi takdirde Çinli yetkililerin ABD'ye girişinin yasaklanmasını öngören "2018 Tibet'e Karşılıklı Erişim" tasarısı 11 Aralık'ta Senato tarafından onaylanmış dün de Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşmıştı.

Çin, hakimiyeti altındaki Tibet Özerk Bölgesi üzerindeki egemenlik haklarının yüz yıllar öncesine dayandığını savunarak, bu bölgeye yönelik yabancı ülke, örgüt veya kişilerce yapılan eylemleri "iç işlerine müdahale" olarak nitelendiriyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (20.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... ABD hava saldırılarına son veriyor!

Suriye'den çekilme kararıyla ilgili kritik gelişme

Son dakika.. Putin, Atatürk sorusuna bu yanıtı verdi

Son dakika... Trump'tan Suriye için bir açıklama daha geldi