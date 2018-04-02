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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.04.2018 - 07:44, Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye büyük misilleme: 128 ürüne vergi

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Çin'den ABD'ye büyük misilleme: 128 ürüne vergi

Çin, ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar değerindeki 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua kararın Devlet Konseyi'nin gümrük vergileri komisyonu tarafından alındığını ve bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Çin ile ABD arasında bir süredir 'ticaret savaşı' tartışması devam ediyordu.

Trump yönetimi mart başında 'uşusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek' amacıyla yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı almıştı.

Ayrıca Çin'den ithal edilen mallara 'yıllarca süren fikri mülkiyet hırsızlığına karşılık olarak' 60 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmeyi planladığını da açıklamıştı. Bu ürünlerin listesi netleşmemişti.

'ABD'NİN ÖNLEMLERİ ÇOK TARAFLI TİCARİ SİSTEMİN KÖŞE TAŞI OLAN AYRIMCILIK YAPMAMA İLKESİNİ İHLAL EDİYOR'

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada" ABD'nin önlemleri sadece birkaç ülkeye yönelik. Önlemler çok taraflı ticari sistemin köşe taşı olan ayrımcılık yapmama ilkesini ciddi şekilde ihlal ediyor ve Çin tarafının çıkarlarını ciddi şekilde bozuyor" dendi.

Trump birçok kez Çin'in ABD ile olan ticaret fazlasını hedef almış ve başkanlık kampanyası sırasında bu açığı indirecek adımlar atmayı vaat etmişti.
HANGİ ÜRÜNLER YER ALIYOR?

Çin, ABD'den ithal edilen donmuş domuz eti ve alüminyuma yüzde 25'lik, fındık, taze ve kuru meyve, ginseng ve şarabın da aralarında olduğu diğer ürünlere ise yüzde 15'lik ek gümrük vergisi uygulayacak.
Çelik çubukların gümrük vergilerinde de yüzde 15'lik artış olacak.

'ÇİN İLE ABD ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ TEK DOĞRU SEÇENEK'

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasında "Çin ile ABD arasında bu ürünlerin ticaretini normal seyrine yerleştirmek için ABD'nin bir an önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal eden önlemleri geri çekmesini umuyoruz. Dünyanın en büyük 2 ekonomisi olan Çin ve ABD arasındaki işbirliği tek doğru seçenek" ifadeleri de kullanıldı.

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