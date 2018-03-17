Çin'de yeni dönem başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerÇin'de yeni dönem başladı
Dünya Çin'de yeni dönem başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
17.03.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Çin'de yeni dönem başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'de yeni dönem başladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimle ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimi oylamaya sunuldu.

Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'de 2 bin 970 delegenin katıldığı oylamada Şi Cinping oyların tamamını alarak yeniden hem ülkenin Devlet Başkanı hem de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı oldu.

Devlet başkanı yardımcılığına aday gösterilen eski yolsuzlukla mücadele kampanyası sorumlusu Vang Çişan ise 2 bin 969 oy alarak yeni devlet başkan yardımcısı seçildi. Ardından tören kıtasının selamladığı Şi ve Vang kürsüye gelerek anayasa üzerine yemin etti.

Çin Komünist Partinin (ÇKP) geçen ekim ayında yaptığı 19. Ulusal Kongre'de ÇKP'nin Genel Sekreteri olarak seçilen Şi Cinping devlet başkanlığının ikinci dönemine resmen başladı.

Söz konusu seçimle Çin Devlet Başkanı Şi, 2018-2023 döneminde başkanlık görevini sürdürecek. Öte yandan devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği ÇUHK'da geçen hafta kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping, ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığına devam edebilecek.

Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'dan sonra en güçlü lider konumuna gelen Devlet Başkanı Şi, ÇKP Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de üstleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, Devlet Başkanlığını Mart 2013'te Hu Cintao'dan devralmıştı.

ÇİN'DE KABİNE YAPISINDA REVİZYON

Çin Devlet Konseyince, ÇUHK'de 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında kabul edilerek kanunlaşan "Kurumsal Reform Taslağı"na göre, yeni kabine 26 bakanlık ve komisyondan oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Yapılan reformla hükümetin hizmet odaklı, daha etkili ve etkin yapıda olacağı belirtilirken, reform çevresinde kabineden 15 bakan veya bakan yardımcısı seviyesinde birimin çıkarılacağı kaydedildi. Ayrıca reform ile yetkililerin risk önleme, fakirlikle mücadele, kirliliğin kontrol altına alınması gibi konulara öncelik verdiği dile getirildi.

Yeni kurulan bakanlık ve komisyonlar; Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Ekolojik Çevre Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu, Eski Muharip Askerler Bakanlığı olarak açıklanırken, Çevre Koruma Bakanlığı, Devlet İş Güvenliği İdaresi, Tıp ve Sağlık Reformu Gözetleme ve Yönetim Ofisi, İş Güvenliği, Sağlık Denetimi ve İdaresi, Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonunun ise lağvedileceği belirtildi.

Ayrıca yeni kurulan bakanlıklara, mevcut ve lağvedilecek bakanlık ile komisyonların sorumluluklarının bir kısmı ya da tamamı devredilecek.

Kabinede yer alacak bakanlık ve komisyonlar şöyle:

"Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi, Enformasyon ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Etnik İşler Komisyonu, Kamu Güvenlik Bakanlığı, Devlet Güvenlik Bakanlığı, Vatandaşlık İşleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İskan ve Şehir-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Su Kaynakları Bakanlığı, Tarım ve Taşra İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu, Eski Muharip Askerler Bakanlığı, Acil Durum Yönetim Bakanlığı, Çin Merkez Bankası, Ulusal Saymanlık Ofisi."

Ülkede 1982'de 43 bakanlık ve komisyondan oluşan devlet kabinesi söz konusu reformla 8'inci kez yeniden yapılandırılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'