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    Çin’de Uygur Türklerine ‘Beyin yıkama kampları’

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 01:16 | Son Güncelleme:

    Çin’de kültürel ve dini olarak büyük baskı altında olan Uygur Türklerinin, ‘eğitim kampları’ adı altında bazı merkezlerde zorla tutulduğu ve burada ideolojik beyin yıkamaya maruz kaldığı ifade edildi.

    İNGİLİZ Guardian gazetesinin ABD merkezli Radio Free Asia adlı gruba dayardığı habere göre 120 bin Uygur Türk’ü bu kamplarda tutuluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre söz konusu kamplar kamu binalarından, okullardan ve özel olarak bu misyon için yapılmış tesislerden oluşuyor. Buradaki kişilerin ‘çok fazla ibadet etmek’ ve ‘yasaklanmış internet sitelerine girmek’ gibi ‘suçlardan’ tutulduğu ifade ediliyor.

    KARADELİK GİBİ

    İddiaya göre, bu merkezlerden geçmiş kişilerin sayısı 800 bini buluyor. Çinli yetkililer, ‘eğitim kamplarının’ terörizme ve bölücülüğe karşı mücadele için kullanıldığını savunuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Maya Wang ise bu merkezlerde Uygurlara ‘Çin’i sevmelerinin’ öğretildiğini ve Çin milliyetçisi şarkılar söyletildiğini anlatıyor. Kampta tutulan Uygurlardan bazılarının bir daha ortaya çıkmadığı yönünde de tanıklıklar var. Wang, “Kara delik gibi. İçeri girenler dışarı çıkamıyor” ifadelerini kullanıyor.

     

    Etiketler: gazetehaberleri
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