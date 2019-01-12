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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.01.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Çin'de tarihi geçmiş aşı protestosu

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Çin'de tarihi geçmiş aşı protestosu

Çin'in Ciangsu eyaletinde 145 çocuğa, son kullanma tarihi geçmiş çocuk felci aşısı yapılması nedeniyle yüzlerce kişi protesto düzenledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, aralarında son kullanma tarihi geçmiş aşıların vurulduğu çocukların ebeveynlerinin de bulunduğu yüzlerce kişi Ciangsu'nun Huai'an kentine bağlı Cinhu ilçesindeki aşılardan sorumlu Li Çıng Sağlık Merkezi ve yerel hükümet binaları çevresinde gösteri yaptı.

Cinhu'da 3 ay ile 4 yaş arasındaki 145 çocuğa son kullanma tarihi geçmiş aşıların yapılması nedeniyle düzenlenen protestoda göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Göstericilerin bir sağlık merkezi yetkilisini darbettiği, polislerin de göstericileri kontrol altına almaya çalıştığı görüldü.

Çocuğu aşı olan ebeveynlerin ifadelerine göre, aşılarda herhangi bir seri numarası veya aşıların kullanılma süresinin kontrol edilebileceği sistem bulunmuyor.

Diğer yandan söz konusu aşılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 17 yetkili ceza aldı.

Ülkede geçen yıl temmuz sonunda Çin'in iki büyük aşı üreticisinden Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd'nin kuduz aşıları ile difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP'yi düşük standartta ürettiği, son kullanma tarihi geçmiş aşı sıvılarını kullandığı ortaya çıkmıştı. 

Çin'de tepki çeken olaya yönelik soruşturmada şirketin, 113 bin kuduz aşısının üretim tarihini sistematik olarak yanlış tuttuğu açığa çıkarılmış, 252 bin 600 karma aşı DTaP'yi de düşük standartta ürettiği ortaya çıkmıştı.

Bozuk aşıları üreten firmanın 18 yetkilisi gözaltına alınarak ilaç üretim sektörüne girişleri yasaklanırken, firmaya 9,1 milyar yuan (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ceza kesilmişti.

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