Çin'de tanıştılar... Hakkâri'de düğün yaptılar

YÜKSEKOVA'da yaşayan Kurtuluş Çapraz, iş bulamayınca 8 yıl önce Singapur'a gitti. Burada bir lokantada aşçı olarak çalışan Çapraz, gelen bir teklif üzerine Çin'e gitmeye karar verdi. Çin'de lokantada bir süre aşçı olarak çalışan Kurtuluş Çapraz, daha sonra kendi işletmesini açtı. Çapraz, iş çıkışı oturduğu bir kafede Çinli Shan Shan ile tanıştı. 7 yıl arkadaşlık yapan Çapraz ve Shan hayatlarını birleştirmeye ve düğünlerini Türkiye'de yapmaya karar verdi. Gelin Shan Shan, düğün için annesi ile birlikte damat Kurtuluş Çapraz'ın Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine geldi. Çift, Yüksekova'da yapılan düğünle dünya evine girdi. Gelen ve damat ile davetliler, Türkçe ve Kürtçe okunan şarkılar eşliğinde eğlendi. Çift, düğünün ardından atlı kızağı binerek karların üzerinde gezinti yaptı.

Duygularını anlatan gelin Shan Shan, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, geleneklerin farklı olduğunu, en çok da düğüne gelen kalabalığın kendisini şaşırttığını söyledi. Shan, "Biz 7 yıldır birlikteyiz ve Kurtuluş ile evlenmek istedim çünkü bana çok iyi davranıyor, bana güzel yemekler yapıyor. Anneme ve babama ilk söylediğimde yabancı oldukları için önce tedirginlik yaşamışlardı. Ardından da ikimizin mutluluğu için kabul ettiler" dedi.

Damat Kurtuluş Çapraz ise bundan sonraki yaşamlarını Çin'de sürdüreceklerini söyledi. Çapraz, "Daha önce Singapur'da çalışıyordum, sonra Çin'e geçtim. Orada çalışıyorum. Aşçı olarak gittim, sonra kendi yerimi açtım. Shan Shan'la bir kafede kahve içerken tanıştık. 7 yıl süren beraberliğimiz oldu. Ondan sonra evlenmeye karar verdik. Düğünümü de akrabalarımla birlikte yapmak istedim" diye konuştu.

Kızıyla birlikte Yüksekova'ya gelen Li Zhi Fen de Türkiye'yi ve Hakkâri'yi çok sevdiğini, gösterilen misafirperverlikten de büyük mutluluk duyduklarını söyledi.