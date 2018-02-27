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    Çin’de süresiz başkanlığa tepki ve sansür

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 00:32 | Son Güncelleme:

    ÇiN Komünist Partisi’nin Devlet Başkanı Şi Cinping’in süresiz bir şekilde iktidarda kalmasının yolunu aralaması muhalif çevrelerin tepkisini çekti. Şi Cinping, ülkede popülerliğini korurken sosyal medyada ‘Kuzey Kore oluyoruz’, ‘İmparator Şi’ diye eleştiriler de yer aldı. Pekin yönetimi, sosyal medyadaki bu tepki dalgasını kısa sürede kontrol altına aldı.

    İktidardaki Komünist Parti’nin hazırladığı yasa tasarısı başkanlık süresini iki dönemle sınırlayan yasal düzenlemenin değiştirilmesini öngörüyor. Tasarı, gelecek ay formalite olarak Çin parlamentosunun onayına sunulacak.

    Ancak 64 yaşındaki ‘Büyük amca Şi’ lakaplı Şi Cinping’in bu kadar güçlü bir pozisyona getirilmesi tartışma da yaratıyor. Şi Cİnping için Çin’de sosyal medya kullanıcıları ‘Winnie the Pooh’ çizgi karakterini kullanıyor. Önceki günkü kararın ardından Winnie’nin elini bal kavonozuna daldırmış halde “Sevgiyi bulun ve ona bağlı kalın” sözleri sıkça paylaşıldı. Bunun üzerine sosyal medyada Winnie the Pooh çizimleri bloke edildi. 2013 yılında iktidara gelen Şi Cinping, kararlı bir şekilde yolsuzluğun üzerine giderken aynı zamanda muhalif sesleri de büyük ölçüde denetim altına aldı.

    Şİ CİNPİNG KİMDİR?

    - 1949 doğumlu. Mao Zedong’un iç savaş sonrası ülkede kontrolü sağlaması
    sonrasında dünyaya gelen ilk Çin lideri.

    - 1969 yılından bu yana Komünist
    Parti’nin alt kademelerinden başlayarak devlet zirvesine tırmandı.

    - 2013’te iktidara geldi. Yolsuzlukla mücadele edip Komünist Parti’yi canlandırarak son dönemlerin en güçlü Çin lideri oldu.

    - Yasa değişikliğiyle süresiz iktidarda kalabilecek olan Cinping, Çin’i küresel bir aktör ve refah toplumuna dönüştürmek isterken, İpekyolu’nu canlandırmayı ve orduyu güçlendirmeyi hedefliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , çin , başkanlık
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