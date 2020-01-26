Çin'de salgın yayılıyor: 56 ölü

Çin’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi. Resmi birimler, Çin genelinde kesinleşmiş vaka sayısının bin 975’e çıktığını, hastalardan 324’ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Çin medyasında, 49 kişinin tedavi edildiği kaydedilirken, hangi tedavi yollarının kullanıldığına dair ise bir bilgi verilmedi.

Çin genelinde sadece cumartesi günü 15 yeni ölüm vakası kayıtlara geçerken, can kayıplarının 13’ü Hubei eyaletinde, biri Henan eyaletinde, biri de Şangay kentinde meydana geldi. Böylelikle Çin’in ticaret ve finans merkezlerinden Şangay’da söz konusu hastalık nedeniyle ilk ölüm vakası görülmüş oldu.

Guangxi bölgesindeki iki yaşındaki bir kız çocuğunun vücudunda söz konusu virüs tespit edildi. Şu ana kadar görülen yaşı en küçük hastanın çarşamba günü Wuhan’dan Guangxi’ye döndüğü açıklandı.

Çin genelinde acil durum

Ülke genelindeki 30 eyalet ve eyalet düzeyindeki yerleşim biriminde 1. derecede kamu sağlığı acil durum müdahale uygulamasına geçildi. Acil durum tedbiri olarak, Hubei eyaletindeki birçok bölgeye seyahat yasağı getirildi. Virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kenti ile diğer şehirleri bağlayan uçak, tren, otobüs ve feribot seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Guangdong eyaletindeki Shantou kentine de tüm giriş çıkışların durdurulacağı açıklandı. Yapılan duyuruda, kentteki tüm toplu taşıma araçlarının ve taksilerin faaliyetlerinin 27 Ocak itibarıyla durdurulacağı belirtildi.

Başkent Pekin’den yapılacak tüm şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulacağı, 27 Ocak’tan itibaren kentteki tur gruplarının ayrılmasına müsaade edilmeyeceği ifade edildi. Şangay kentinde de birçok toplu etkinlik iptal edilirken, sinema salonlarının kapatılması talimatı verildi. Çin Seyahat Acenteleri Derneği, ülke genelindeki tüm tur gruplarının pazar gecesi itibarıyla aktivitelerine son verilmesi gerektiğini açıklarken, acentelerin uçak bileti satışlarının ve otel rezervasyonlarının durdurması talimatını verdi.

Diğer yandan, Çin’de iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin en üst yönetim kadrosu, corona virüsü salgınını görüşmek üzere toplandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in başkanlık ettiği toplantıda, salgınla mücadele için özel bir liderlik grubunun kurulmasına karar verildiği aktarıldı. Xi Jinping, ülkenin çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu, enfeksiyonların yayılmasını önlemenin öncelikli görev olduğunu vurguladı.

Çin dışındaki vakalar artıyor

Öte yandan, Çin sınırları dışındaki corona virüsünden kaynaklı vakaların sayısı da artıyor. Kanada’da kesinleşen ilk vakanın görüldüğü açıklanırken, Tayland’da 4, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Fransa’da 3’er, ABD, Japonya ve Vietnam’da 2’şer, Nepal ve Avustralya’da ise birer vaka kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra Hong Kong’da 5, Tayvan’da da 3 kesinleşmiş vaka bulunduğu bildirildi.

Farklı tedaviler deneniyor

Pekin’deki sağlık yetkilileri, HIV enfeksiyonuna karşı kullanılan lopinavir ilacının corona virüsü taşıyan hastalar üzerinde de denendiğini açıkladı.

İnternette yer alan bazı yorumlarda ilacın virüs karşısında etkili olduğu iddia edildi. Şangay’daki birimler de Wuhan’daki bir hastaneye 81 adet ECMO (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) yaşam desteği cihazı gönderdiklerini bildirdi. ECMO tekniğinin daha önce durumu kritik olan bir hasta üzerinde kullanıldığı açıklanmış, ancak bu tedavinin kesin sonuçları hakkında bilgi verilmemişti.

Ülkenin binlerce doktor ve hemşireden oluşan sağlık ekiplerinin, Hubei’deki salgını önleme ve kontrol çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak eyalete gitmeye başladığı duyuruldu.

Özel sektörden bağış ve destekler

Çin basınına yansıyan haberlere göre, salgınla mücadele çalışmalarına özel şirketlerden de destek yağmaya başladı. Çin’in e-ticaret devi JD.com’un 1 milyon adet cerrahi maske ve 60 bin adet tıbbi malzeme bağışında bulunduğu açıklandı.

Teknoloji şirketi Xiaomi 300 bin yuan (yaklaşık 43,5 bin dolar) değerinde tıbbi donanımı Wuhan’a gönderdiklerini, Tencent şirketi de 300 milyon yuanlık (yaklaşık 43,5 milyon dolar) bağışta bulunacaklarını duyurdu. Lenovo ise Wuhan’da inşa edilecek yeni özel tedavi merkezindeki tüm IT donanımlarını sağlama vaadinde bulundu.

Daha önce Çin Kalkınma Bankası, virüsü önleme ve tedavi çalışmalarında kullanılması için Wuhan’a 2 milyar yuanlık (288,3 milyon) acil durum kredisi verileceğini açıklamıştı. Çin Maliye Bakanlığı da salgının yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurmuştu.