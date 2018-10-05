Çin'de hapisten kaçan 2 mahkum ülkeyi ayağa kaldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin'de hapisten kaçan 2 mahkum ülkeyi ayağa kaldırdı
GeriDünya Çin'de hapisten kaçan 2 mahkum ülkeyi ayağa kaldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
05.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Çin'de hapisten kaçan 2 mahkum ülkeyi ayağa kaldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'de hapisten kaçan 2 mahkum ülkeyi ayağa kaldırdı

Çin'in Liaoning bölgesinde hapisten kaçan 2 mahkumun akıbeti ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Hapisten kaçma vakalarına oldukça nadir rastlanan Çin'de, makumlar için 14 bin dolar ödül konuldu.

Hapisten kaçma vakalarının oldukça nadir görüldüğü Çin'de Liaoning bölgesindeki bir hapishanede yatan iki mahkum hapisten kaçtı. Çin medyası, firari mahkumlar hakkında bilgi veren kişilere 14 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Bu tip vakaları, halkı paniğe sevk etmemek amacıyla medyada yer vermeyen Çin'in, ömür boyu hapis cezası alan iki firari mahkum için medyada takındığı tavır merak konusu oldu.

Firari mahkumlardan 33 yaşındaki Wang Lei'ye 2017 yılında çocuk kaçırma sebebiyle ölüm cezası verilmiş fakat kararın uygulanması 2 yıl süre ile ertelenmişti. Lei'nin idam cezası 2017 yılının sonunda iyi hal gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çevrilmişti.

Bir diğer firari mahkum olan 39 yaşındaki Zhang Guilin, hırsızlık suçundan dolayı ömür boyu hapis cezası almıştı. 2001 yılında yedi yıl hapis cezası alan Guilin, serbest bırakıldıktan bir yıl sonra 2008 yılında tekrar suç işledi.

2009 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, hapishanede geçirdiği süre boyunca iki defa kaçma girişiminde bulunan ve sert tavırları ile tanınan Guilin 2014 yılında bir mahkuma saldırdı.

İkilinin hapishaneden nasıl kaçtığına dair çelişkili raporlar bulunuyor.

Beijing Youth Daily haber sitesinde, mahkumların, gardiyanlardan üniforma ve giriş kartı çalarak kaçtıklarını rapor etti.

Devlet radyo istasyonu China National Radio, mahkumların nasıl kaçtığına dair detayların henüz teyit edilmediğini fakat pencereden kaçmış olabileceklerini açıkladı.

Güçlü polis varlığı ile bilinen Çin'de, mahkumların henüz yakalanamamış olması birçok kişiyi şaşırttı. Mahkumların hala bulunamamış olmasının sebebinin 1 Ekim'de başlayan ve 7 Ekim'de sona erecek olan Altın Hafta tatili olabileceği düşünülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump'ın haberi yoktu! Fırtına koptu

Uydu fotoğraflarında ortaya çıktı! PKK o bölgede...

Çıldırtan detay! Sadece 'orta parmak' değilmiş

İfşa oldular! Dünyayı sarsan fotoğraflar