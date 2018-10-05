Çin'de hapisten kaçan 2 mahkum ülkeyi ayağa kaldırdı
Çin'in Liaoning bölgesinde hapisten kaçan 2 mahkumun akıbeti ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Hapisten kaçma vakalarına oldukça nadir rastlanan Çin'de, makumlar için 14 bin dolar ödül konuldu.
Hapisten kaçma vakalarının oldukça nadir görüldüğü Çin'de Liaoning bölgesindeki bir hapishanede yatan iki mahkum hapisten kaçtı. Çin medyası, firari mahkumlar hakkında bilgi veren kişilere 14 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
Bu tip vakaları, halkı paniğe sevk etmemek amacıyla medyada yer vermeyen Çin'in, ömür boyu hapis cezası alan iki firari mahkum için medyada takındığı tavır merak konusu oldu.
Firari mahkumlardan 33 yaşındaki Wang Lei'ye 2017 yılında çocuk kaçırma sebebiyle ölüm cezası verilmiş fakat kararın uygulanması 2 yıl süre ile ertelenmişti. Lei'nin idam cezası 2017 yılının sonunda iyi hal gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çevrilmişti.
Bir diğer firari mahkum olan 39 yaşındaki Zhang Guilin, hırsızlık suçundan dolayı ömür boyu hapis cezası almıştı. 2001 yılında yedi yıl hapis cezası alan Guilin, serbest bırakıldıktan bir yıl sonra 2008 yılında tekrar suç işledi.
2009 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, hapishanede geçirdiği süre boyunca iki defa kaçma girişiminde bulunan ve sert tavırları ile tanınan Guilin 2014 yılında bir mahkuma saldırdı.
İkilinin hapishaneden nasıl kaçtığına dair çelişkili raporlar bulunuyor.
Beijing Youth Daily haber sitesinde, mahkumların, gardiyanlardan üniforma ve giriş kartı çalarak kaçtıklarını rapor etti.
Devlet radyo istasyonu China National Radio, mahkumların nasıl kaçtığına dair detayların henüz teyit edilmediğini fakat pencereden kaçmış olabileceklerini açıkladı.
Güçlü polis varlığı ile bilinen Çin'de, mahkumların henüz yakalanamamış olması birçok kişiyi şaşırttı. Mahkumların hala bulunamamış olmasının sebebinin 1 Ekim'de başlayan ve 7 Ekim'de sona erecek olan Altın Hafta tatili olabileceği düşünülüyor.
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