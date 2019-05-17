Çin’de facia: Demir madenini su bastı
Çin’in kuzeydoğusundaki bir demir madeninde su sızıntısı meydana gelmesi nedeniyle 9 kişi mahsur kaldı.
Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinin Şünkı ilçesinde bulunan bir demir madeninde su sızıntısı meydana geldi. Kaza sırasında 43 işçinin çalıştığı madenden 34 kişi tahliye edilirken, 9 işçi ise mahsur kaldı.
Olay yerine sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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