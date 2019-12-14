MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin'de fabrikada dev yangın uçaktan böyle görüntülendi
GeriDünya Çin'de fabrikada dev yangın uçaktan böyle görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
14.12.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Çin'de fabrikada dev yangın uçaktan böyle görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'de fabrikada dev yangın uçaktan böyle görüntülendi

Çin'in Şangay kentinde tahıl ve yağ üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Şehrin birçok noktasından görülebilen yangın uçaktaki yolcular tarafından da görüntülendi.

Şangay kentinin endüstriyel bölgesi olan Pudong'ta tahıl ve yağ üretimi yapan bir fabrikada yerel saatle 17.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevresindeki tesislere de sirayet eden yangını söndürmek için bölgeye 300 itfaiye eri ve 50 itfaiye aracı sevk edildi.

Şehrin birçok noktasından görülen yangın havadan da görüntülendi. Yangın sırasında bölgeden geçmekte olan uçaktaki yolcular o anları görüntüledi. Uçaktan çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Saatler süren çalışma sonrası kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangında kimsenin yara almadığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle