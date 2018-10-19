Çin'de eski bakan yardımcısı Zhang tutuklandı
Çin'de bir dönem maliye bakanı olarak görev yapan Zhang Shaochun'un yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı duyuruldu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada eski bakan yardımcısı Zhang'in uzun süredir soruşturma altında olduğu duyuruldu. Yapılan soruşturma çerçevesinde Zhang'in 'disiplin ve ciddi hukuki ihlallerden' tutuklandığı kaydedildi.
Euronews'in haberine göre; soruşturmanın Çin Devlet Başkanı Şi Cingping tarafından başlatılan yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Çin, daha önce de Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı (Interpol) Başkanı Meng Hongwei'yi tutuklamıştı. Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol merkezinden ayrılıp ülkesi Çin'e gittikten sonra Meng'in ortadan kaybolduğu yolunda çıkan haberler, uluslararası alanda tepkiye neden olmuştu.
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