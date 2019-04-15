Çin'de dumandan zehirlenen 10 kişi öldü
Çin'in Shandong vilayetindeki bir ilaç firmasında meydana gelen kazada 10 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Çin'in doğusundaki Shandong vilayetinin başkenti Jinan şehrindeki Qilu Tianhe ilaç firmasının bodrum katında bir boru hattı tadilat projesi çalışması sırasında, kaynak kıvılcımları ısı üreten bir maddeyi ateşledi.
Ateşlenen maddenin çıkardığı dumandan etkilenen 10 kişiden 8'i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 kişi de acil tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerindeki 12 kişi hafif duman zehirlenmesine maruz kaldı.
Yerel çevre koruma yetkilileri, kazanın çevreye zarar vermediğini belirtti.
Kazanın neden ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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