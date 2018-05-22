Çin'de çocuk yapma sınırı kalkıyor
2016'da tek çocuk politikasını resmi olarak kaldıran Çin’in, şimdi tüm sınırlamaları kaldırmaya hazırlandığı belirtildi.
Bloomberg'e verilen bilgilere göre Çin, nüfusun yaşlanma hızını azaltmak ve uluslararası kamuoyu eleştirilerinin hedefinden çıkmak istiyor.
Sputnik'te yer alan habere göre mevcut durumda ailelere iki çocuğa kadar izin veren Çin'in tüm limitleri kaldırmayı planladığı belirtildi.
Kaynaklara göre karar, dördüncü çeyrekte uygulanmaya başlayabilir.
Çiftleri iki çocukla sınırlandıran politika, insanların en temel haklarından birinin ihlali olarak görülüyor.
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