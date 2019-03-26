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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
26.03.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Çin’de bulaşıcı hastalıklar öldürüyor

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Çin’de bulaşıcı hastalıklar öldürüyor

Çin’de şubat ayı içerisinde bulaşıcı hastalıklar yüzünden bin 578 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 2019 yılının şubat ayında bulaşıcı hastalıklar sebebiyle bin 578 kişinin öldüğünü açıkladı. Felaket önleme ve kontrol merkezinin geçen ayki verilerine göre, 715 bin 176 vaka arasından bin 500’den fazlasının hayatını kaybettiği aktarıldı.

B SINIFI BULAŞICI HASTALIKLARDAN BİN 486 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede hayatını kaybedenler içerisinde kolera ve veba gibi A sınıfı bulaşıcı hastalıkların görülmediğini belirtirken, B sınıfı bulaşıcı hastalıklar kategorisinde 243 bin 83 vakadan bin 486’sının ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 95’i B sınıfı kategori içerisinde yer alan viral hepatit, tüberküloz, frengi, dizanteri gibi hastalıklardan hayatını kaybetti. C sınıfı bulaşıcı hastalıklar kategorisinde yer alan grip, ishal gibi hastalıklardan ise 92 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

 

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