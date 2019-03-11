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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
11.03.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Çin'de Boeing kullanan yerel şirketlere "uçuşları durdurun" talimatı

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Çin'de Boeing kullanan yerel şirketlere "uçuşları durdurun" talimatı

Çin'de, Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatı verildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Boeing 737-8 modelinin geçen yıl ekim ayındaki Endonezya kazasından sonra 2. defa Etiyopya'da kazaya karıştığı belirtilerek, iki kazanın benzer sorunlar nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans" temelinde Çin sivil havacılık uçuşlarının güvenliğini temin etmek ve güvenlik risklerinin sıkı şekilde yönetimini sağlamak için, ülkedeki Boeing 737-8 model uçakları kullanan tüm ulaştırma firmalarına yerel saatle 18.00'a kadar ticari uçuşları durdurması talimatı gönderildiği ifade edildi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden idare, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi.

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Tüm dünya izliyor Uçaklar tek tek durduruluyor
Tüm dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor


Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 96 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren yolcuların arasında 8 Çin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

 

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