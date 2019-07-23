Çin'de biyokimya şirketinde gaz zehirlenmesi: 5 ölü
Çin'in kuzeyinde bulunan biyokimya şirketinde, gaz zehirlenmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Çin'in Hıbey eyaletine bağlı Huailai ilçesinde bulunan bir şirkette gaz zehirlenmesi meydana geldi.
Atık su tankını temizleyen işçilerden 5'i gazdan zehirlenerek yaşamını yitirirken, 4'ü yaralandı.
Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmayan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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